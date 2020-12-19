王毅：中美關係螺旋式下滑　促華府堅守國際準則不干涉內政

中國國務委員兼外長王毅12月18日晚在北京與美國亞洲協會舉行視像交流。王毅表示，美國干涉中國內政和損害中方利益，導致中美關係呈現螺旋式下滑，跌入建交41年來的低點。他指，局面不符合中美兩國人民利益，也不利於國際社會攜手共克時艱。

王毅強調，中國對美政策保持穩定性和連續性。中美利益深度交融，而且中美關係不是你輸我贏的零和遊戲，任何一方的成功都不必以另一方的失敗為代價。他希望美方同中方相向而行，以堅持相互尊重為前提，以加強對話協商為途徑，以深化利益融合為動力，以夯實民意基礎為支撐，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。

圖為2020年12月11日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式併發表題為《百年變局與世紀疫情下的中國外交：為國家擔當 對世界盡責》的主旨演講。（新華社）

王毅提出中美關係五項突出和重要問題。第一，意識形態問題方面，要尊重彼此選擇的制度和發展道路；第二，涉及國家主權和領土完整的問題方面，要堅守不干涉內政的國際準則，提到台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題都是中國的內部事務，都事關中方核心利益，都不應被外部勢力橫加干涉；第三，對於經貿領域的問題，要堅持以對話協商取代對抗制裁；第四，海上問題方面，要努力把摩擦轉化為合作；第五，人文交流方面，要盡快取消一系列限制。

王毅表示，中方尊重美方在亞太地區的傳統影響和現實利益，願同美方在亞太地區和平相處，同時開展合作，發揮各自優勢，共同維護亞太地區的和平與穩定。中美在亞太地區不是對抗關係。美方在亞太地區有盟友，中國在亞太地區也有夥伴。雙方都是亞太大家庭的一員，完全可以擁有共同的「朋友圈」。亞太地區有很多問題需要中美合作解決，亞太地區國家也不希望在中美之間被迫選邊站隊。希望美方不以對抗性思路看待中方在亞太地區的影響，不以軍事性方式對中國的正當權益進行挑釁。中方願同美方探討在亞太地區進行良性互動、建立相互信任的行為準則。

亞洲協會候任會長兼澳洲前總理陸克文、亞洲協會現任會長施靜書、亞洲協會董事會聯席主席桑頓、亞洲協會董事會聯席主席兼前新加坡駐美大使陳慶珠、巴基斯坦前總理阿齊茲、美國前常務副國務卿內格羅蓬特、美國前副國務卿霍麥茨、美國前亞太事務助理國務卿拉塞爾、美國前代理貿易副代表卡特勒、美國前代理助理國務卿董雲裳、哈佛大學教授阿利森等美國戰略界代表和亞洲協會會員100多人參加交流。

與會外方代表表示，美中關係過去40年裡經歷風雨，取得很多成果，當前處於半世紀來最艱難時期。世界各國普遍反對保護主義，抵制「麥卡錫主義」復活，希望看到更加穩定和更可預期的美中關係。各方讚賞中方為應對氣候變化等全球性挑戰發揮的積極作用以及為推動美中關係重回正常軌道提出的建設性建議，希望美中雙方承擔起大國責任，在抗擊疫情、氣候變化等領域開展合作，在有分歧的領域進行坦誠對話並予以建設性管控。