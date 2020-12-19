【英國脫歐】歐盟稱談判已到關鍵時刻　約翰遜暗示對方應妥協

歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）12月18日稱與英國進行的貿易協議談判只剩下數小時，並稱磋商已到關鍵時刻。英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲歐盟覺悟，並暗示現時是端視歐盟在棘手的議題妥協。

約翰遜18日接受英國獨立電視公司（iTV）訪問時稱其談判團隊會「繼續談」，但談判是艱難的，以及仍有缺口有待收窄。

他說，英國為達成協議已嘗試做了很多。他說：「我希望我們歐盟的朋友覺悟，以及為談判帶來實質的東西。」

約翰遜已不止一次堅稱，英國已就過渡期完結時沒貿易協議在手做好準備。屆時英國在與歐盟這個最大貿易夥伴做生意時，將面對一夜之間出現的關稅以及其他壁壘。他承認情況最初或會是艱難的，但之後「在任何方面都……蓬勃發展」。

英國脫歐：圖為內閣會議12月15日結束後，英國首相約翰遜返回首相府。（Getty）

巴尼耶18日向歐洲議會表示，如果要趕及在1月1日實施新的貿易協議，談判的時限只剩下數小時。他認為英歐仍有機會達成協議，惟達成共識之路已經變得非常狹窄，因此現時大家處於非常嚴峻的情況。

巴尼耶表示，未知餘下的談判會否取得成果，強調歐盟已經準備應對一切可能。