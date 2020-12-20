日本恐怖9屍命案兇手白石隆浩無意就死刑上訴　受訪稱死前想結婚

日本2017年「座間市9屍命案」轟動一時，兇手白石隆浩透過Twitter引誘有意尋死的網民到自己住所，殘忍地把他們殺害，事件造成有8女1男死亡及遭肢解，多人遭性侵。他在2020年12月15日正式獲判處死刑。 日本媒體在12月18日刊出白石隆浩的訪問，他無意就死刑判決上訴，但就表示想在死刑執行前找個「普通女孩」，與她結婚。

白石隆浩已向日本警方承認殺死9人並肢解藏屍，這宗2017年的「座間市9屍命案」在日本轟動一時（電視新聞影片截圖）

「想找一個支持我的人」

30歲的白石隆浩接受日本《每日新聞》訪問時稱，他在聽到死刑判決時，腦中沒有想到任何事，沒有流汗也沒有心跳加快，形容「我已很清楚接下來會發生什麼」。他表示無意上訴。

他表示，希望能找到一個願意與他結婚的普通女孩，原因是「我心想找到一個支持我的人會很好，她可以來這裏見我，給我帶些東西。」他稱「過去2年有幾個人來過，但都不是會步向婚姻的。有時，我也會收到粉絲信，但沒有多少是會來這裏看我的女人。」

日本是世界僅餘維持死刑的發達國家之一，在判刑後仍需日本法務大臣簽署命令，才會執行死刑，所以很多個案由判刑至行刑需時多年。日本奧姆真理教教主麻原彰晃（本名：松本智津夫）2006年被判死刑，至2018年遭絞刑處決。

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8女1男死者年僅15至26歲

該宗恐怖的「座間市9屍命案」發生在2017年，日本警方在調查一宗23歲女子失蹤案期間，赫然在神奈川縣座間市一個公寓單位內發現2個已腐壞頭顱及9具遺體，也有不少殘肢，即為「座間市9屍命案」，事後疑兇白石隆浩被捕，他的瘋狂犯案手法也因此曝光。

白石隆浩會利用Twitter找出有輕生傾向的女性，以「一起自殺」為由邀約他們到自己家中，再把他們殺害，部分人遭受性侵。9名死者為8女1男，年僅15至26歲，根據日本媒體報道，唯一的男死者當時是質問白石隆浩，希望尋找女朋友的下落，結果不幸遇害。