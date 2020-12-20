【新冠肺炎】泰國蝦市場爆發疫情　龍仔厝府「封城」

泰國12月20日新增576宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，當中516宗與沙沒沙空府一個蝦市場有關。泰國媒體20日報道，沙沒沙空府已實施封鎖措施。

泰國政府抗疫工作組的發言人他威信（Taweesin Wisanuyothin）20日在記者會上表示，政府的目標是在23日前於沙沒沙空府（Samut Sakhon，當地華人稱之為龍仔厝府）、沙沒頌堪府（Samut Songkhram）及佛統府（Nakhon Pathom）進行10,300次病毒檢測。

泰國新冠肺炎疫情：圖為12月20日，沙沒沙空府外來工人等候接受病毒檢測。（Reuters）

路透社20日指，泰國當日新增的確診個案中，有19宗是曼谷的本地感染個案，有41宗是外來傳入個案。而沙沒沙空府蝦市場的個案則與外來工人有關。當地很多工人來自緬甸。全國累計確診個案有4,907宗，累計死亡人數為60人。

《曼谷郵報》20日報道，沙沒沙空府已實施封鎖，由19日晚起至2021年1月3日期間，每晚10時至翌日早上5時是宵禁時間。當地疫情警告級別亦會提升。民眾不得離開沙沒沙空府。府內的賭博場所、運動場、學校、商場及戲院等設施會關閉，售賣酒類的餐館只准提供外賣。便利店會在宵禁時間期間關閉。