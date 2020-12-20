【新冠肺炎】美國新一輪刺激經濟方案有望12月20日或21日通過

美國總額為9,000億美元的新一輪刺激經濟方案有望在美國時間12月20日於國會「過關」。民主、共和兩黨代表19日商談到深夜後，就聯儲局的緊急貸款權力達成協議，儲局將可保留成立緊急貸款計劃的權力，但不可在沒有國會批准的情況下，推出一個跟3月時一模一樣的計劃。

此前兩黨議員在華府停擺期限屆滿之前，遲遲未就刺激經濟紓困方案達共識，他們就是否讓儲局及財政部再設立類似3月推出的疫情貸款計劃，而陷入意見分歧。

圖為參議院民主黨領袖舒默12月15日走在國會山莊內。（AP）

共和黨參議員圖米（Pat Toomey）發言人史蒂夫・凱利（Steve Kelly）稱達成的協議取消超過4,290億美元的《冠狀病毒援助、救濟與經濟安全法》（ CARES Act）未使用資金；於2020年12月31日之前最終地終止CARES Act貸款設施； 禁止重新啟動這些設施，並禁止在未經國會批准的情況下複製它們。

他也說，達成的協議將維護聯儲局的獨立性，並防止民主黨人為政治和社會政策目而騎劫這些援助計劃。

圖米之前特別關注的是，民主黨或會利用儲局的權力，向州及地方借貸者提供低成本的貸款。民主黨議員之前尋求額外的途徑去向州及地方政府提供紓困資金。

外界暫時未知新的方案的用字會跟圖米最初的建議有什麼分別，《紐約時報》在19日的報道中引述2名對協議知情的助理稱，它會阻止新任財長將3月的計劃來個照辦煮碗。不過根據參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周六晚建議方案，它將不會阻止儲局的緊急貸款計劃未來向州政府、市政機構或中型企業放貸。

舒默在與民主黨參議員進行通話時稱，如協議能夠達成，投票可能在周日晚或周一進行，但這需要所有100名參議院的同意。

如果投票在周日舉行，意味不在場的議員須重返國會山莊。投票有可能需延至周一進行。

這個刺激經濟方案是與一個總額為1.4萬億美元的聯邦政府撥款方案綑綁在一起進行表決的。