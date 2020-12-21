【新冠肺炎】澳洲首次發現感染變種病毒株病人

澳洲媒體12月21日報道，新南威爾士省（New South Wales）政府表示，2名從英國回澳洲的人士確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），他們體內有變種病毒株。這是澳洲國內首次發現上述變種病毒株。

澳洲廣播公司（ABC）21日指，有記者在記者會上問新南威爾士省首席衛生官錢特（Kerry Chant）有關新冠病毒變種病毒株的問題。她稱有2名從英國回澳洲的人士體內有變種病毒株。

錢特表示：「我可以表明，（省內）阿瓦朗（Avalon）感染群組的病毒株沒有該些變異。」

澳洲新冠肺炎疫情：圖為3月23日，悉尼一個海灘設有社交距離提示牌。（Getty）

無意禁英航班

變種病毒令一些國家聞之色變，愈多國家禁止來自英國的航班與旅客入境，但澳洲不會跟隨。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱沒計劃因英國病毒變異而禁止英國航班入境。

英國認為近來感染率飆升主因是變種病毒株，但澳洲代理首席醫療官保羅・凱利（Paul Kelly）有不同的看法。他說新冠病毒已有過數千次變種，並說沒確切的證據顯示那些變異以及英國傳染性更高的病毒株是一個「重大的轉變」。他說傳染個案增加只是緣於人為因素，以及在聖誕節前人口流動增加。

澳洲是英聯邦國家，奉英女王伊利沙伯二世為元首。