安倍晉三就賞櫻會財政風波接受檢察廳問話　日媒：難以刑事起訴

日本放送協會（NHK）12月22日報道，前首相安倍晉三12月21日就賞櫻會財政問題接受東京地方檢察廳特搜部問話。報道指檢察廳正考慮落案起訴安倍的第一秘書，但因安倍否認涉事，難以刑事罪名起訴安倍。

圖為2019年4月的賞櫻會。賞櫻會每年舉辦，是政府部門的例行節目，2020年因疫情關係暫停。（Getty）

案情指出，政府每年舉辦的賞櫻會經常超支，而賞櫻會前夕的宴會過去5年共花費超過2,000萬日圓，其中最少800萬日圓是由安倍本人補貼。但由於在「安倍晉三後援會」未有記載相關收支，涉嫌違反政治資金規正法。

安倍過去表示由於宴會額外的費用全由個人承擔，所以未有記載收支。報道指由於收支書內確實未有記載安倍的名字，難以證明造假，檢察廳難以刑事罪名起訴安倍。

不過由於特搜部發現過去4年間賞櫻會參加者住宿酒店的費用同樣未有記載收支，而在召喚安倍的第一秘書問話下，秘書承認犯錯，檢察廳正考慮落案起訴安倍的第一秘書。

路透社報道，相關醜聞雖然僅牽涉前任首相，但現任首信菅義偉是安倍盟友，恐怕會造成一定打擊。菅義偉近日因處理疫情及國內旅遊振興計劃Go To Travel問題，受到批評，內閣支持度持續下降。