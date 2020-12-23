英國變種病毒｜歐盟籲成員國撤對英全面入境禁令　改為檢測或隔離

英國出現傳播力高70%的變種新冠病毒株後，逾40國家或地區陸續推出限制英國民眾入境的措施，如禁止英國航班入境等。歐盟12月22日呼籲成員國撤銷對英國的全面禁令，容許民眾的必要出行，並以檢測或隔離檢疫措施取代禁令。另一方面，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）將測試各自研發的疫苗，以確認是否能夠對付新變種病毒株。

多國暫停與英國往來交通，英國與法國的海底隧道臨時關閉後，12月22日有大批貨車滯留邊境，出現長長車龍。

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歐盟籲停止對英國不必要出行

歐盟強調民眾應該取消對英國的不必要出行，但呼籲會員國撤銷對英國的全面入境禁令，容許民眾的必要出行，如讓民眾回家過聖誕，並以檢測、隔離檢疫取代禁令，歐盟的有關建議並非強制。

歐盟表示，英國與歐盟之間保持必要行程與運輸的流通很重要，並建議為了容許貨物的自由流通，各國應對貨車司機安排快速病毒測試，而不是更花時間的PCR病毒檢測。

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輝瑞莫德納將額外測試疫苗

美國有線新聞網絡（CNN）12月22日報道，藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）正在測試各自研發的新冠疫苗，以確認疫苗能否對抗在英國快速傳播的新變種病毒株。

莫德納透過聲明表示，預期其研發的疫苗可以對抗新變種病毒株，未來幾周將進行更多試驗來確認。輝瑞則表示正在收集有關接種疫苗者的血液樣本數據，以研究疫苗在對抗新變種病毒株上的功效。