新冠疫苗｜特朗普稱疫苗分發順利　全球見證現屆政府創造奇蹟

美國各州陸續開始接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗計劃之際，美國總統特朗普（Donald Trump）12月22日在Twitter上表示，全球將見證由特朗普政府創造的奇蹟。

特朗普在Twitter上表示「兩種疫苗的分發工作進展得都非常順利。接種者人數多得令人驚訝，這是創紀錄的人數。我們的國家乃至全球，將很快見證由特朗普政府創造的奇蹟。他們之前說這根本無法做到！」

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

特朗普在推文內提到的兩種疫苗分別是由美國生物公司輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗（簡稱「輝瑞疫苗」），以及由美國生物科技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，兩種疫苗不久前得到了美國政府的緊急授權並且現已陸續被派發至美國各地。

美國當選總統拜登（Joe Biden）12月21日在特拉華州一家醫院內公開接種輝瑞疫苗，旨在鼓勵更多民眾儘快接種疫苗。

據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，美國累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數為18,057,172例，其中319,827例死亡。