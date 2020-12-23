英國升至近3千貨車因法國封關滯留邊境　法國將有條件重新開閘

英國出現傳播力更強的新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株後，多國暫停與英國的往來交通。英國廣播公司（BBC）12月22日報道，在英國肯特郡（Kent）升至超過2,850架貨車滯留，仍在等候獲放行前往法國。 法國總理辦公室12月22日表示將重新開閘，容許法國公民、歐盟公民，或在法國、歐盟居住人士入境，他們也必須出示病毒檢測呈陰性的結果。

在法國宣布臨時關閉邊境後，大批正準備前往英法海底隧道及港口的貨車，仍然無處可去。英國交通部門唯有臨時改道及設立停車處以騰出空間，避免貨車堵塞在路上。

英方斥法國用封關做籌碼

《每日郵報》報道，英方批評法國利用封關作為在英國脫歐談判內的籌碼。

英國肯特郡地區議會領袖高夫（Roger Gough）表示，在臨時停車場滯留的貨車達到2,220架，仍在M20公路的貨車也有632架，即總共超過2,850架貨車滯留。

法國將重新開閘惟設條件

法國總理卡斯泰（Jean Castex）辦公室之後表示，將會容許法國及歐盟公民重新入境法國，以及在法國或歐盟居住人士也可獲准入境，他們所有人都需要先出示在過去72小時內病毒檢測呈陰性的結果。英國則表示，在邊境問題上與法國達成共識，將公布詳情。

英國天空新聞電視台（Sky News）報道，英國擬出動軍隊到現場協助貨車司機接受檢測，推動讓法國重新開關。

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