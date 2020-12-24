【新冠肺炎】日本新增近3700宗個案創新高　料2月開始接種疫苗

日本的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，全國在12月24日的單日確診個案再創新高，其中在東京都於過去24小時新增888人感染，亦是有紀錄以來最高。

圖為12月14日，日本東京街上，一頭獅子的雕像被戴上了口罩。（Reuters）

日本放送協會（NHK）報道，感染者以20歲至30年歲人士為最多。感染人數打破早前17日的821人紀錄。東京12月至今已錄得1.3萬人確診，是11月的1.3倍，感染人數正在增長。

連同東京在內，日本全國在24日新增3693人確診，打破單日最多個案紀錄，另外當地再多30人死亡，疫情爆發至今共有3099人死於疫情。

東京都知事小池百合子12月先後舉辦3次記者會，呼籲市民盡量留在家中，不要回鄉過年，節日及除夕亦不要外出慶祝。

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2021年2月開始接種

日本厚生勞動省23日就未來優先接種彙總了草案。日本共同社報道，輝瑞公司已向日本提交疫苗批准申請，厚勞省最快在2021年2月判斷是否批准。日本會首先讓1萬名已徵得同意的醫務人員實施接種，在確認安全後會對其餘醫護人員及前線工作人員接種。

接下來厚勞省將在3月替65歲或以上的老年人，及患有基礎疾病的人接種。所謂基礎疾病包括患有慢性病、糖尿病、呼吸系統疾病、需經常進出醫院的病人等，在接種時需要預先申報。一般大眾普遍接種將預料在4月提供。