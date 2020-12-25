【新冠肺炎】拉丁美洲多國開始接種疫苗　墨西哥護士成全洲第一人

拉丁美洲國家墨西哥、智利與哥斯達黎加（Costa Rica）12月24日開始接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

墨西哥23日收到首批3,000劑由美國輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新冠疫苗。現年59歲的拉米雷斯（María Irene Ramírez）是在首都墨西哥城一間醫院工作的深切治療部護士長，她24日成為全拉丁美洲中第一名接種新冠疫苗的人。

新冠疫苗：墨西哥首都墨西哥城一間醫院的深切治療部護士長拉米雷斯12月24日成為全拉丁美洲中第一名接種新冠疫苗的人。圖為拉米雷斯注射新冠疫苗的情形。（Reuters）

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智利和哥斯達黎加同日稍晚時間也展開輝瑞疫苗注射計劃。智利收到首批1萬劑疫苗後，一名46歲護士助理接受注射。哥斯達黎加則率先為2名長者接種，其中一名長者91歲。

阿根廷還沒開始接種。首批30萬劑俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）疫苗24日上午抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。該國已批准緊急使用這疫苗，計劃未來數天開始接種。