新冠肺炎丨變種病毒「輸出」多地　「進口」國家10多個

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）近幾周出現3種變種病毒，其中在英國發現的變種病毒傳染力增加70%，不過目前這幾種變種病毒並沒有更致命或更能抵抗疫苗或治療。

以下是目前全球發現新變種病毒株的國家：

日本

日本政府之前在12月25日確認，有5名從英國抵達日本的人士確診新冠肺炎，在他們體內檢測到在英國流行的變種病毒株。一名曾前往英國的男機師感染變種新冠病毒，26日確診。他傳染給一名女性家人，令東京政府首次確認變種病毒在該國境內傳播。

日本專家認為，未來變種病毒感染者可能增加，呼籲民眾徹底做好基本防疫措施。

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新加坡

新加坡衞生部24日表示，對近期由歐洲輸入個案進行病毒基因體定序後確認，一名12月8日確診的17歲新加坡公民是感染英國變種病毒株B117。

另有11人接受B117病毒株檢測初步呈陽性反應，仍在等候進一步確認的結果。

澳洲

澳洲衞生官員12月21日表示，2名從英國到澳洲的旅客身上帶有新變種病毒。

以色列

以色列衞生部23日表示，境內發現4宗感染英國變種病毒株的病例。

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黎巴嫩

黎巴嫩衞生部長哈桑（Hamad Hassan）25日稱一架由倫敦飛抵黎巴嫩的班機上出現一宗新變種病毒病例。

哈山說，這架中東航空公司（Middle East Airlines）202班機21日落地，呼籲這架班機上的所有乘客和其家人盡快採取預防措施。

英國

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）先前表示，已發現逾1,000宗冠狀病毒新變種病毒病例，主要多位於英格蘭南部地區。

夏國賢23日表示，英國國內又發現另一種變種病毒，2宗病例和南非變種病毒相關。他在媒體簡報會上表示：「確診的2名病人都去過南非。」

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法國

法國25日宣布出現第一宗新變種病毒病例，這名法國公民19日從倫敦抵達法國，並未出現症狀，目前已在法國中部圖爾（Tours）的家中自我隔離。

德國

德國巴登－符滕堡州（Baden-Wuerttemberg）衞生廳24日表示，在英國迅速傳播的變種病毒首度在德國現蹤。

這名感染者20日從倫敦希斯路機場（Heathrow）飛往法蘭克福探親，抵達時篩檢呈陽性。

巴登－符滕堡州另指出，這名感染者後來出現輕微症狀，由家人開車從機場接送，在該州的家中隔離，與患者有密切接觸的3人也在隔離中。

意大利

英國出現變種病毒後，意大利衞生部20日證實，國內一名從英國回國患者感染這種更具感染力的變種病毒，23日又在中部城鎮安科納（Ancona）發現第2宗病例，不過這名病人與英國並沒有直接接觸。

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西班牙

西班牙26日宣布首度出現4宗新變種病毒病例。地方衛生官員表示，4宗感染病例都與英國旅遊史有關。

另有3名疑似病例，但檢驗結果要等到29日或30日才會出爐。

荷蘭

荷蘭衞生部長德容赫（Hugo de Jonge）22日表示，阿姆斯特丹（Amsterdam）地區出現2宗新變種病毒病例。

丹麥

世界衛生組織（WHO）公布，在丹麥境內發現9宗遭新變種病毒感染的病例。

瑞典

瑞典公共衞生局26日表示，一名來自英國的旅客抵達瑞典後身體不適，採檢病毒呈陽性反應，確認染上英國變種病毒。

衞生局官員Sara Byfors在記者會上表示，這名旅客抵達瑞典後一直處於隔離狀態，此外目前並未發現其他變種病毒病例。

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加拿大

加拿大安大略省（Ontario）衞生官員12月26日表示，國內首次發現2宗在英國出現的變種病毒確診病例。

確診病例來自該省南部的達勒姆（Durham）地區，患者是一對夫婦，無外遊記錄，沒接觸高危人士，也沒暴露於風險之中。兩人目前正在自我隔離。

尼日利亞

非洲疾病管制組織24日表示，尼日利亞境內出現新型冠狀病毒的新變種病毒。

美聯社檢視過的工作研究報告內容顯示，這種新變種病毒出現在尼日利亞奧孫州（Osun）於8月3日和10月9日所採集到的2名患者樣本中。

南非

南非上周公布出現新變種病毒株，似乎已從英國變種病毒進一步變異，也已傳入英國等數個國家。

根據衛生官員和主導南非病毒對策的科學家說法，南非新增的確診病例中，名為501.V2的變種病毒特別顯著，感染力似乎比原來的病毒更強。