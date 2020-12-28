新冠肺炎｜英國變種病毒擴散　挪威和韓國均首次出現病例

英國變種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）持續擴散，挪威12月27日表示有兩名月初入境的旅客確診感染變種病毒，韓國也首次出現相關病例，日本則再有新增確診。

圖為12月26日，日本池袋街上行人在過馬路。該國新冠疫情仍然持續，行人均戴着口罩出外。（Reuters）

多國對英國實施封關措施後，仍有零聲個案流入他國。挪威公共健康局（Norwegian Institute of Public Health，NIPH）表示，有兩名12月初從英入境的旅客感染變種病毒。當局未有公布確診者細節，僅表示會追查其密切接觸者，採取措施防止擴散。

日本亦發現新增感染病例，日本厚生勞動省28日表示，一名在12月13日從英國返回日本的50歲女子，感染了變種病毒。日本放送協會（NHK）報道，該女子回國時最初檢測呈陰性，但在22日因發燒入院，再次檢測後確診。

日本26日已確認一名曾前往英國的男機師感染變種新冠病毒，之後傳染給一名女家人。

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另外，韓國中央防疫對策本部28日指出，3名從英國入境的旅客確認感染變種病毒，為當地首次出現變種病毒個案。韓聯社報道，他們是在22日前抵埗，來自同一個家庭。檢測亦發現另外4名從英國抵埗的旅客確診新冠肺炎，當局正調查病毒是否變異株。

韓國早前已宣布暫停來往英國航班至12月底，而已入境正在隔離的人士，在完成隔離後會再次接受病毒檢測。