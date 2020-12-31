除夕元旦遇上新冠肺炎疫情　多國取消跨年活動外還有這些暖心事

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，多國實施防疫封鎖措施，大幅抑制慶祝除夕、元旦的跨年活動。今年的跨年夜注定與往年不同，用於舉辦年度跨年活動的用地將顯得門可羅雀。病毒無情，但人間有愛。面對大流行，有人出錢出力，配合一些場所用途改變，以暖心之舉協助那些需要幫忙的弱勢群體。

多國取消跨年活動或改變舉辦形式

往年除夕，英國首都倫敦（London）都會舉行街頭派對。奧地利首都維也納（Vienna）開大型派對，西班牙首都馬德里（Madrid）會有成千上萬的民眾到太陽門（Puerta del Sol）廣場聚集慶祝。瑞士城市日內瓦（Geneva）則會在Quai du Mont-Blanc海濱放煙花、開音樂會和請唱片騎師（DJ）打碟，還會向現場人士提供食品攤位。而美國拉斯維加斯（Las Vegas）每年都會燃放超過8萬煙花。但上述活動在今年全數取消。

▼回顧2020年元旦慶祝活動：

+ 6 + 6 + 6

拉斯維加斯今年計劃以視像形式慶祝跨年。紐約（New York）時代廣場的水晶球倒數儀式，以及在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行、全球其中一個最大型且最受歡迎的跨年活動也改為透過視像的方式進行。澳洲悉尼（Sydney）取消除夕夜晚上9時舉行、為兒童燃放的煙花表演。雖然稍晚的午夜煙花匯演照常舉辦，但政府禁止民眾到市中心海港看煙花。

抗疫模範生新西蘭

疫情之下，非所有國家都無法正常跨年，彭博社抗疫排名榜首的新西蘭便是個例外。該國城市奧克蘭（Auckland）今年將照常舉辦包括放煙花在內的慶祝活動。

各國忙於抗疫，社會氣氛低迷抑鬱。病毒無情，但人間有愛，感人事跡在抗疫期間持續湧現。

德國啤酒屋改造為庇護無家者空間

對於歐洲國家而言，聖誕與新年前後的節日假期通常是一年之中最熱鬧的日子。不過由於疫情，德國自11月初便實施防疫措施，關閉餐廳和酒吧。但該國首都柏林（Berlin）最大的啤酒屋決定以不同的方式來度過這個假期。

圖為餐廳Hofbräu Berlin 2020年1月2日在Facebook發布的圖片，顯示店內人山人海。（Facebook@Hofbräu Berlin）

餐廳Hofbräu Berlin是一間巴伐利亞風格（Bavarian-style）的啤酒屋，可容納3,000名客人。但它現為150名無家者提供庇護。他們因防疫措施無法正常營業，於是與市政府及社福機構合作，利用其開敞的室內空間，幫助市內無家可歸的人。

狗狗拯救長者孤單感

許多護老院因疫情謝絕探訪，即使能夠透過視像聊天和隔着櫥窗與家人見面，但這並不能彌補他們缺乏大大的擁抱和身體接觸帶來的情感紐帶。院友們愈來愈孤立寂寞，但紐約布朗克斯（Bronx）里弗代爾（Riverdale）養老院希伯來之家（Hebrew Home）的院友就比其他地方的長者幸運。

希伯來之家有一項已開展20年的寵物治療計劃，把狗狗宙斯（Zeus）與馬利（Marley）帶到這些院友民身邊，供其依偎。

小企業老闆出錢買玩具送弱勢社群

英國南威爾斯（South Wales）許多「打工仔」父母依賴聖誕節前才拿到的出糧支票來給孩子買禮物，但威爾斯突然下令關閉所有非必需品商店，擾亂這些父母的計劃。鮑威爾（Ryan Powell）與其夥伴瓊斯（Paul Jones）希望協助這些人，讓他們的孩子在聖誕節期間也能收到禮物，於是2人買下一間玩具店的所有玩具，然後送給有需要的家庭。