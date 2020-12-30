克羅地亞6.4級地震增至7死逾20傷　重災區官員：半個城鎮已不存在

克羅地亞（Croatia）中部12月29日早上發生黎克特制6.4級強烈地震，多棟建築物倒塌，當地官員表示，遇難人數升至7人，另有逾20人受傷。鄰國斯洛文尼亞（Slovenia）暫時關閉一座核電站。 重災區彼得里尼亞（Petrinja）鎮長敦博維奇（Darinko Dumbovic）悲傷表示該鎮遭受重創，「這就像廣島，半個城鎮已不存在了。」

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克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）當天到災區彼得里尼亞（Petrinja）視察，該城鎮內有至少一名12歲女童遇難，普連科維奇稱，已派軍隊到當地協助，部分彼得里尼亞居民會撤走到其他地方。

一對父子獲救

地震造成廣泛破壞，有多棟建築物倒塌，救援人員繼續搜救，半島電視台報道，有一名男童與其父親在車內被埋，幸之後獲救援人員救出。

克羅地亞附近多個國家的民眾也感受到這次地震，包括在塞爾維亞（Serbia）、波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina，簡稱波黑）、斯洛文尼亞等地的國民，鄰國斯洛文尼亞臨時關閉該國唯一的核電站，作為預防措施。

↓克羅地亞城鎮彼得里尼亞接近震央，從影片截圖可見，建築物有損毀的情況，路上遍地瓦礫。