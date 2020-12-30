新冠肺炎｜美國出現首宗英國變種病毒確診病例

美國科羅拉多州（Colorado）12月29日公布，該州發現一宗感染在英國流行的新冠肺炎（COVID-19）變種病毒「B.1.1.7」病例，為美國首宗。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）表示，該州發現首宗感染「B.1.1.7」變種病例的確診個案，他稱會持續監察該個案，強調民眾的健康與安全是首要考慮。

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

美國疾病控制和預防中心（CDC）之前在12月22日已表示，變種病毒可能已經傳入美國，只是未遭發現。

目前全球多個地方已相繼發現變種病毒「B.1.1.7」的病例，包括日本、韓國、意大利、丹麥、澳洲、冰島、荷蘭等，香港也有出現相關病例。

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