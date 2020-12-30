新冠疫苗｜西班牙護士在接種一天後病毒檢測結果呈陽性

西班牙媒體12月29日報道，該國加泰羅尼亞自治區一名護士在接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗的約一天後，病毒檢測結果呈陽性。

西班牙《國家報》（El Pais）12月29日報道，該名居住在城市萊里達（Lleida）的護士12月27日接種疫苗，在大約24小時後，她的新冠病毒檢測結果呈陽性。

報道指出，西班牙衛生部門此前並未對國內準備接種疫苗的近2,000名護士專門安排核酸檢測（PCR），按照當地衛生官員的說法，原因是這些護士作為專業人員一直在定期接受測試，因此目前難以確定這名確診護士在接種疫苗前的健康狀況。

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有來自當地醫院傳染病科的負責人表示，在所有護士都採取正確防疫措施的情況下，護士與病人的接觸時間不到一分鐘，因此可以被認為是安全的。此外特意為準備接種疫苗的護士們安排核酸檢測（PCR）並非是好主意，原因是這種測試方法的結果有可能不準確，比如對於那些感染病毒不到48小時的人來說，其準確率僅有20%，因此即使結果顯示為陰性，人們也不能對其完全相信。

報道未有提及該名護士是接種哪一種疫苗，但據當地媒體之前報道，西班牙自12月27日開始為民眾接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

據美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至12月29日，西班牙累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數為1,893,502例，其中50,442 例死亡。