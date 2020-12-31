英國疫情｜更多地區納入最高防疫級別　英超熱刺對富咸賽事延期

英國的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，12月30日公布再增逾5萬宗確診，單日死亡人數達到981人，更多地區納入至最高的第4級防疫管制級別。疫情也影響英超賽事，熱刺（Tottenham Hotspur）主場對富咸（Fulham）的足球賽事要臨時延期。

富咸數名球員確診

該比賽原定在香港時間12月31日凌晨2時舉行，但英超賽會在開賽前數小時表示，富咸向英超賽會提出比賽改期要求，原因是新冠肺炎確診個案明顯增加，部分球員在當天出現病徵。目前未知新比賽日期是什麼時候。

富咸表示，有數名球員及職員對新冠病毒檢測呈陽性，目前正自我隔離。

↓想知道其他國家民眾及美國候任副總統在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

衞生大臣夏國賢表示，英格蘭中部地區、東北部、西北部部分地區及西南部地區，提升至最高的第4級防疫級別，設更嚴格的社交限制。

學校延遲開學

英國政府又宣布，英格蘭中學會押後學生結束聖誕假期後回校的開學時間，中學生將延後至1月18日才回校，至於要應付公開試的學生則會自1月11日起回校。部分在疫情重災區的小學生也不會按照原定日期回校。

英國政府12月30日公布，單日再增加50,023宗確診，雖然較前一日的53,135宗減少，但數字仍然高企，為連續第2天增加逾5萬宗確診。單日死亡個案達到981人，為4月24日以來的新高。