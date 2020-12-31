美國大選｜共和黨參議員霍利將挑戰選舉人票結果　冀阻止拜登勝選

美國國會將在2021年1月6日正式點算美國大選的選舉人票，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）2020年12月30日表明將挑戰部分州份的投票結果，以迫使國會投票表決是否反對選舉人票結果，試圖藉此推翻民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在選舉中的勝利。美國媒體指，霍利成功機會甚低。

選舉人團之前已在12月14日投票，拜登獲得306張選舉人票，成功壓過現任總統特朗普（Donald Trump）的232張票勝出。美國國會將在2021年1月6日認證該投票結果，作為確立大選結果的最後手續，但共和黨部分議員有意提出反對。據美國法律規定，若要挑戰任何一州的選舉人票結果，須至少由一位眾議員及一位參議員共同提出。

共和黨眾議員布魯克斯（Mo Brooks）在本月較早前已表示，計劃挑戰國會認證程序，至12月30日，參議員霍利也表明會提出反對，意味將迫使國會投票表決。

Millions of voters concerned about election integrity deserve to be heard. I will object on January 6 on their behalf pic.twitter.com/kTaaPPJGHE — Josh Hawley (@HawleyMO) December 30, 2020

霍利表示「若不指出部分州沒有遵守地方選舉法規的事實，尤其是在賓夕法尼亞州（Pennsylvania），我1月6日無法投票認證選舉人票結果。若不指出Facebook、Twitter等大型企業透過史無前例的努力干預大選，以支持拜登，我也無法投票認證結果。」

根據美國法律，若有參議員、眾議員對某州票數提出反對，國會認證程序將暫停，兩院議員則分頭就是否反對各州結果展開最多2小時的辯論，然後再投票表決，反對議案要在兩院都獲得過半數支持，才算通過。

美國全國廣播公司（NBC）報道，民主黨在眾議院擁有多數議席，然後在參議院，雖然共和黨有些微議席優勢，但有數名溫和派已表明不會支持該方案，所以共和黨議員能夠推翻拜登勝選結果的機會甚低。

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