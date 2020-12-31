巴西總統批評阿根廷通過墮胎合法化

阿根廷通過墮胎合法化，成為拉丁美洲大國首例，或為立場傾向保守、主要信奉羅馬天主教的拉美掀起墮胎權運動新高峰。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）12月30日發文批評。

圖為2020年12月30日，阿根廷布宜諾斯艾利斯有墮胎權社運人士於國會外面觀看辯論直播。（美聯社）

博爾索納羅表示，對阿根廷兒童的性命深感惋惜，指因為政府的同意，他們還於母腹時性命就能被終結。他指出，如果是由他和他的政府決定，巴西永遠不會准許墮胎。

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020

巴西婦女、家庭和人權部長阿爾維斯（Damares Alves）表示，「感謝主我們的國家是最反對墮胎（pro-life）。」她指，即使是未出生的孩子，現屆政府也保障他們的生命，並形容是「人民的意願」。

阿根廷參議院經過12小時的馬拉松式辯論最終以38票贊成和29票反對順利通過墮胎合法化法案。總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）曾表明將於未來幾日簽署，容許懷孕14周的婦女墮胎。