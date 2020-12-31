拜登提名美國史上首名女性國防部副部長

美國候任總統拜登（Joe Biden）的過渡團隊12月30日表示，將任命希克斯（Kathleen Hicks）為國防部副部長，希克斯或將成為擔任這個職務的第一位女性。

美國有線新聞網絡（CNN）30日報道，希克斯曾在奧巴馬（Barack Obama）政府時期任職於國防部。2012年，她開始擔任負責政策事務的國防部首席副部長，是國防部部長和國防部政策次長的顧問。目前，她領導拜登過渡團隊的國防部審查小組，亦是戰略與國際研究中心的高級副總裁兼國際安全項目總監。

此外，過渡團隊還提名卡爾（Collin Kahl）為國防部負責政策事務的副部長。卡爾也曾擔任過奧巴馬的高級顧問，並在拜登擔任副總統時擔任他的國家安全顧問。

拜登表示，「希克斯博士和卡爾博士擁有廣泛的經驗和判斷力，這對幫助我們應對今天面臨的一連串挑戰以及明天可能面臨的所有挑戰是必要的。在我們努力恢復美國在世界舞台上負責任的領導地位的過程中，他們將是我、候任副總統和候任國務卿以及我們敬業的文職和軍事團隊可信賴的合作伙伴。」

拜登9日已宣布提名中央司令部前司令黑人四星退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）擔任國防部長。