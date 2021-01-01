英國脫歐｜英國西班牙達成初步協議　直布羅陀續留歐洲神根地區

英國12月31日趕在脫歐過渡期完結前，與西班牙就直布羅陀（Gibraltar）問題達成初步協議，直布羅陀將繼續留在歐洲神根地區（Schengen Area），以避免與西班牙出現「硬邊界」問題，方便人員自由進出。

直布羅陀為英國海外領土，位處西班牙南端，面積僅約6.7平方公里。隨着英國即將完全離開歐盟，外界關注直布羅陀與西班牙會否出現「硬邊界」問題，阻礙人員流動。

半年過渡期

英國與西班牙最終趕在12月31日達成初步協議，西班牙外相岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）表示，作為協議的一部分，直布羅陀將繼續留下成為歐盟諸多協議的一部分，例如留在神根地區。雙方將設半年過渡期，以決定協議全部細節。

岡薩雷斯稱，西班牙與直布羅陀每天共有數以萬計的民眾跨境，若然沒有此協議，他們過境的時候需要接受審查與護照蓋章。

英國與西班牙一直就直布羅陀的主權問題出現爭拗，1713年，西班牙戰敗後與英國簽訂條約，正式把直布羅陀割讓給英國，此後直布羅陀由英國統治。雖然直布羅陀面積小、人口也僅3萬多人，但由於該地位處通往地中海的出入口，為重要戰略位置，西班牙一直希望恢復對該地區行使主權。