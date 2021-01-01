英國結束脫歐過渡期正式與歐盟「分手」　約翰遜：自由在我們手中

英國在當地時間12月31日晚上11時結束脫歐過渡期，意味離開歐盟單一市場與關稅同盟，與歐盟正式「分手」。英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月31日向國民發表講話時，形容是「了不起的時刻」，又稱「自由在我們手中」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，英國仍是盟友。

There will be plenty who will be only too happy to say goodbye to the grimness of 2020.



But this was also the year when we rediscovered a spirit of togetherness, of community.



In 2021 we have our freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. Happy New Year! pic.twitter.com/gDRXe2SuCb — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2020

約翰遜當天向國民發表講話，他形容國家來到「了不起的時刻」，他稱「在2021年，我們有自由在我們手中」，他稱未來會是一個開放、豐足、外向、國際主義、在全球自由貿易的英國。

法國總統馬克龍12月31日發表新年賀詞時提到，英國仍將是法國的鄰居、朋友與盟友。

約翰遜2020年12月30日在首相府內簽署英歐貿易協議後（AP）

英國與歐盟12月24日已宣布就脫歐過渡期後的貿易協議達成共識，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在30日簽署協議。約翰遜之後也在協議上簽名。

這是雙方各自歷來最大的雙邊協議，涉及貿易額約為6,660億英鎊，能確保雙方大部分貨品交易可免關稅。它會自2021年1月1日臨時地開始執行。不過雙方公民及企業沒有太多時間來準備應付新規定。而英國及歐盟公民在脫歐過渡期後，不能自由地在兩地生活、工作及學習。