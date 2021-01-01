彭博富豪榜｜疫情導致富豪身家不跌反升？　500大身家暴增逾三成

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球超過一年，各地的經濟都大受影響。當大部分人在2020年設法對付驟升的失業率以及急速下滑的經濟增長之際，有0.001%人受惠於史無前例的財富創造時期。 根據彭博社億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）截至2021年1月1日的數據，全球500大富豪2020年資產淨值共增加1.8萬億美元，增幅達31%，是指數8年歷史以來最大的年度增長。

500位富豪資產淨值目前合計7.6萬億美元，頭5位身家超過1,000億美元，緊接其後的20位的身家亦至少有500億美元。他們在2020年的財富總計增加大約2,170億美元，足以向超過1億名美國人每人發放一張2,000茉元支票。

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富豪榜榜首依然是亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），而排第2位的是電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），後者身家在2020年暴漲1,420億美元，可能已締造史上最快財富創造的紀錄。

中國富豪的財富增長比美國以外的其他國家要多，他們身家2020年合計增加5,690億美元。農夫山泉董事長鍾睒睒以782億美元成為亞洲首富，排富豪榜第11位，他身家在2020年增加714億美元。不過阿里巴巴創辦人馬雲則受到螞蟻集團上市前夕被叫停影響，他的排名跌至25位，估計身家在過去兩個月蒸發100億美元。

至於香港首富李嘉誠則以311億美元資產淨值排富豪榜第42位，他身家在2020年增加14.1億美元。