國際原子能機構：伊朗擬將濃縮鈾濃度升至20%

在伊朗革命衛隊聖城旅（Liwa al-Quds）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遇刺身亡近1周年之際，國際原子能機構（IAEA）稱伊朗計劃在福爾道（Fordow）的設施提煉的濃縮鈾濃度增至20%。

機構發聲明稱，伊朗已通知它，伊朗原子能組織（AEOI）為遵守近期在國會通過的法案，計劃在福爾道燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant）生產濃度達20%的低濃縮鈾。

美伊關係：圖為伊朗首席大法官萊西2021年1月1日在一個紀念蘇萊曼尼逝世1周年的儀式上發言。蘇萊曼尼生前是伊朗革命衛隊聖城旅指揮官。伊朗革命衛隊首席指揮官1月1日稱該國完全準備好對抗美軍的施加的壓力。（AP）

路透社1月1日取得IAEA一封用於通知成員國的信件，措詞與聲明相似，日期為12月31日。內文稱伊朗向機構發信通知會提高濃縮鈾濃度，卻沒說明何時生產。

伊朗2015年與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成《聯合全面行動計劃》（JCPOA）（即《伊朗核協議》）之前，其濃縮鈾濃度為20%。協議達成後規定伊朗濃縮鈾濃度最多為3.67%。伊朗2019年起為報復美國2018年5月8日退出協議以及再次實施制裁，開始違反核協議，濃縮鈾濃度增至4.5%，惟仍遠低於達成協議之前的20%以及武器級別的90%。