英國王室｜威廉哈里兄弟仍不和　今年或有多個「零交流」場面

英國哈里王子（Prince Harry）與兄長威廉（Prince William）之間的尷尬關係，雖然隨著彼此一些友善的互動，慢慢有在轉好，卻離回到昔日密切的感覺為時尚早。英國皇室專書作者透露，內部消息指出兩位王子目前還是不怎麼講話，心裡仍有疙瘩，就算今年可能有些場合將會一起出現，也只是為了力挺家人，並不代表兩人已經又很開心接納對方，屆時場面勢必充滿奇妙的氣氛。

根據寫過哈里與梅根（Meghan Markle）專書的作者菲爾丹皮爾（Phil Dampier）表示，威廉與哈里今年將有可能在爺爺菲臘親王（Prince Philip）的百歲壽誕、奶奶伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的95歲生日，以及母親戴安娜（Princess Diana）的紀念像揭幕這3個場合一起出席，尤其是兩人都還懷念的母親戴安娜之紀念像發表，對他們都是非出席不可的大事，就算兄弟間再怎麼有問題，也不會在這場合缺席，因而必然要在公眾眼前合體，他們各自的妻子凱特和梅根，也會再度同台。

自從哈里與梅根到美國尋找自己的生活，9個多月下來成果斐然，簽了幾分重金厚利的合約，一整年受到公眾熱烈討論，在全球網友之間的人氣度勝過身為未來英國國王、王后的威廉和凱特（Catherine, Duchess of Cambridge），這對於傳統英皇室人員來說，絕對不能忍受，早就以未來君主自居的威廉，一樣沒辦法接受，不免讓兄弟間的心結又加深了些。不過他們知道外界期待他們早日和好，也不想再在人前撕破臉，各方也好奇今年稍後兩人再度碰面，又會有何種的表現？

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