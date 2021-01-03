新冠肺炎｜俄羅斯擬在烏克蘭臨床測試衛星V混合阿斯利康牛津疫苗

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）1月2日表示，俄羅斯準備好在烏克蘭就混合使用俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik V）與英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）合作研發的疫苗進行臨床試驗。

俄羅斯衛星通訊社1月3日報道，德米特里耶夫在「俄羅斯1」電視頻道的節目上說，將盡一切可能與烏克蘭合作，主因認為疫苗不受政治約束。

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RDIF目前正在向海外銷售「衛星V」疫苗。RDIF 2020年12月曾指出，會就「衛星V」疫苗與阿斯利康牛津疫苗混合使用進行聯合臨床試驗，以研究是否可以提高阿斯利康牛津疫苗的效力。

阿斯利康牛津疫苗與「衛星V」疫苗都是用人類腺病毒為載體， RDIF 2020年12月11日曾稱他們是在同年11月23日向阿斯利康製藥提出建議，「讓疫苗展開額外臨床試驗，加入衛星V疫苗2個載體之中的一個」。

「衛星V」由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發。研究所2020年11月24日宣布，根據第二次中期數據顯示，「衛星V」疫苗的有效率在注射首劑的42天後可以達到逾95%。

阿斯利康牛津疫苗整體有效率約為70%，被指低於其他一些藥廠的新冠疫苗。阿斯利康製藥2020年12月11日表示，後續臨床試驗將混合部分俄羅斯研發的「衛星V」疫苗，以觀察能否提高保護功效。