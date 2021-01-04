美軍1月1日在非洲索馬里發動兩次空襲

2021年1月1日，美軍在索馬里實施了兩次空襲，暫無平民傷亡。

美國「軍事」網站2021年1月2日報道，美國非洲司令部官員表示，美軍於1月1日當天在索馬里進行2次空襲，表明美國在從索馬里撤軍的同時，繼續支持索拉里政府打擊「青年黨」武裝分子。據初步評估，空襲摧毀武裝分子的兩處營地，沒有造成平民傷亡。

美國向收縮戰略過渡，美軍在東非、中東多個國家撤軍。圖為2019年11月28日，特朗普突訪駐阿富汗美軍基地。在3個多小時的行程中，特朗普對駐阿美軍表達慰問。（AP）

美國非洲司令部行動主任、陸軍少將泰勒（Joel Taylor）在一份聲明中稱，「這次行動清楚地表明我們對索馬里和地區夥伴的持續承諾」，「我們保留在必要時打擊『青年黨』恐怖組織的手段和意志」。

2020年，美國在索馬里發動了51次空襲，而在2019年，美軍則進行了63次空襲。美國非洲司令部在2020年12月19日的一份聲明中說，「需要明確的是，美國不會從東非完全撤出，我們仍然致力於幫助我們的非洲夥伴構建更為安全的未來」。

美國國防部於2020年12月4日發表聲明稱，據現任總統特朗普（Donald Trump）的命令，大部分駐索馬里美軍將在2021年初撤離。目前還有約700名美國士兵仍駐紮在索馬里，其主要任務是協助當地軍隊打擊「青年黨」武裝分子。

一名官員表示，撤軍行動2021年1月15日前完成，與美軍從阿富汗和伊拉克撤出的期限相同，這一期限恰好是候任總統拜登（Joe Biden）就任儀式前5天。