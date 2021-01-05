新冠肺炎｜疫苗供應不足　德國丹麥考慮推遲第二劑接種時間

歐洲多國先後展開新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種工作，但因進展緩慢及疫苗供應不足關係，德國及丹麥正考慮跟隨英國，推遲第二劑的疫苗接種，優先讓更多人接種疫苗。

圖為12月27日，德國柏林一個新冠疫苗接種中心。（Reuters）

根據歐洲藥品管理局（EMA)）目前指引，民眾在接種第一劑疫苗後，應在最遲42天內注射第二劑。德國衛生部正尋求獨立委員會意見，以決定是否推遲第二劑的接種時間。

有關安排是因為目前疫苗短缺，且國內正出現大規模感染和住院情況，採取讓更多人先接種疫苗的策略可能更有效。

丹麥也在考慮推遲接種時間，丹麥傳染病部門在1月4日表示，正密切留意英國的狀況，並修改指引至最多6周才注射第二劑。

英國在2020年12月30日宣布，將接種疫苗兩劑的時間由21日延長至最多3個月。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

參與疫苗研發的輝瑞在31日發表聲明，指疫苗雖然最快能在首次接種後12日提供一定保護效果，但必須在21日內完成第二劑接種才能獲最大保護。輝瑞表示目前未評估其他接種相距時間的效果，亦無數據顯示首劑接種21日後仍有免疫力。