東京豐洲市場年度競投最貴吞拿魚146萬成交　僅為2020年十分之一

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日本東京豐洲漁市場1月5日舉行年度「初競」漁獲拍賣。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，最貴的吞拿魚僅以2084萬日圓（約146萬港元）成交，遠低於2020年的1.932億日圓（約1350萬港元）。

圖為1月5日，東京豐洲漁市場。2021年拍賣比往年平靜，普遍出價亦顯得保守。（Getty）

豐洲漁市場5日清早舉行2021年首次拍賣，這個名為「初競」的拍賣每年吸引各地餐廳競投最大最美味的海鮮，以高價中標作為好意頭。但受疫情影響，今年活動縮小規模舉行，競投熱度亦大幅降低。

日本放送協會（NHK）報道，最高價重208公斤的藍鰭吞拿魚僅以2084萬日圓成交，約為2020年的1.932億日圓十分之一。

2018年以史上最高價3.336億日圓（約2340萬港元）競標吞拿魚、出手闊綽著稱的餐廳喜代村老闆木村清表示，受疫情影響食客大減，今年決定保守出價，每年同日舉行的吞拿魚「解體儀式」亦告暫停。

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豐洲漁市場拍賣代表在競投開始前致辭表示，即使在疫情期間，也要為安定提供足夠水產物肩負責任。大間漁業協同組合亦表示，雖然競投價格若能再高點會更好，但希望一條2000萬日圓的魚，仍能為今年受疫情之苦的漁夫們提供收入支持。

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