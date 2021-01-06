新冠肺炎｜英國再多6萬病例破紀錄　約翰遜：已有130萬人接種疫苗

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，當地在1月5日首度錄得超過6萬宗確診個案，首相約翰遜（Boris Johnson）強調，政府在別無他法的情況下再次實施封城，並指全國已經有超過130萬人接種疫苗。

英國在過去8天都錄得超過5萬宗新個案，在5日更新增60,916宗病例、830人死亡，連同最新數字在內，英國總共有2,774,479人感染、76,305人身亡。英國國家統計署（Office for National Statistics ）指，在12月27日至1月2日期間，英格蘭的私人家庭中，平均每50人就有1人確診，約翰遜則指，英格蘭有超過100萬人受感染，佔當地人口2%。

他表示，當局已經為130萬人接種疫苗，估計在未來兩至三周內，有四分一的80歲以上長者可以免疫。他亦提到，政府或在2月中考慮放寬封城措施，形容這是英國艱難的最後衝刺時刻，並稱會推出新措施，要求入境人士接受病毒檢測，阻止病毒流入。

英國政府首席醫療顧問惠蒂（Chris Whitty）強調，民眾須遵守封城抗疫守則，警告病毒不會在春季就消失，但希望全國民眾接種疫苗後，感染風險會隨之減低。

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