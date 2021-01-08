美國國會暴亂｜特朗普涉煽動支持者　兩黨要求總統下台呼聲高漲

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者1月6日闖入國會導致確認選舉人票的程序受阻。不僅民主黨人呼籲動用憲法第25修正案讓特朗普下台，連共和黨人及曾效力於特朗普的前官員亦響應。

示威者6日與包括國會警察在內的執法人員爆發激烈衝突，迄今5人死亡，包括一名國會警察。

拜登7日在特拉華州威爾明頓市（Wilmington）向外界介紹他提名的司法部長人選和司法部高層官員。對於要特朗普去職的呼聲愈來愈高，拜登不願置評，但他指責特朗普「全面侵犯我們的民主制度」。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲副總統彭斯（Mike Pence）援引憲法第25修正案，由副總統和內閣成員斷定特朗普無法履行權力與職責而讓其下台。

佩洛西形容特朗普是「非常危險的人物」，「這是最嚴重的緊急情況」。

她說：「像昨天那樣，特朗普煽動叛亂，必須離職。（特朗普的任期）雖然只剩13天，但對美國來說，每天都可能上演恐怖片（horror show）。」

佩洛西還表示：「如果副總統和內閣不採取行動，國會或許要準備彈劾。」

共和黨議員背棄

與特朗普份屬黨友的共和黨議員也不支持他。經常批評特朗普的共和黨籍眾議員金青格（Adam Kinzinger）說，現在是「結束這場噩夢」的時候了，「總統已不適任」。

金青格也呼籲援引憲法第25修正案。此前，只有在總統接受外科手術時，引用過此一修正案。當下若援引成功，彭斯將接管總統職務，直到拜登就職。

曾為特朗普政府的代理幕僚長、共和黨籍的馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），已辭任美國駐北愛爾蘭特使，還說其他人也會跟隨。馬爾瓦尼接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時說：「我做不到，我待不下去。」

曾為特朗普效力、擔任白宮幕僚長的凱利（John Kelly）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時說，內閣應開會討論總統在國會暴亂中的角色。他說如果自己仍在任，他會投票罷免他。