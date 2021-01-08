美國國會暴亂 | 民主黨要求彈劾特朗普　拜登無意「搞大件事」

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者攻佔國會山事件引發軒然大波，民主黨人，甚至一些共和黨人，都要求彈劾特朗普。

美國有線電視新聞網（CNN）2021年1月7日援引知情人士的話說，當選總統拜登無意啟動針對現任總統特朗普的彈劾程序，他更願意把注意力集中在13天後的就職上。

報道稱，拜登無意討論援引美國憲法第25修正案將特朗普解除職務，對彈劾議題也持同樣看法。一位接近拜登的人士稱，彈劾特朗普不利於這個國家的團結。但他補充說：「這是由國會決定的事情。」

據悉，美國國會1月6日舉行聯席會議，確認拜登勝選。但是會議召開沒多久，特朗普的支持者闖入國會、打斷會議，並觸發暴亂，導致迄今5人死亡。而特朗普當天早些時候還發表煽動支持者的演講。

特朗普支持者暴力示威，攻佔國會大廈（點擊查看大圖）：

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國會的暴亂事件引發了軒然大波，許多人要求追責特朗普。美國眾議院司法委員會成員1月6日晚間發表聲明稱，委員會成員敦促美國副總統彭斯（Mike Pence）以及特朗普政府的內閣成員，援引美國憲法第25修正案罷免特朗普。

該聲明說：「即使在今天下午的聲明中，特朗普表現出他精神不健全，仍然無法處理和接受2020年選舉結果。特朗普謀求煽動暴力和社會動盪，以武力推翻選舉結果的意願，顯然符合這一標準。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，在美國國會大廈遭特朗普支持者衝擊事件發生後，特朗普政府至少兩名高級官員和親信商討了援引美國憲法第25修正案的可能性。而據CNBC援引3位知情人士透露，這兩人是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）。

特朗普1月7日在推特（Twitter）上發視頻，承諾在1月20日同拜登交接權力。（Twitter@Donald J. Trump）

不過，據《紐約時報》1月7日透露，一名接近彭斯的人士稱，彭斯反對國會民主黨人和一些共和黨人的呼籲，即在特朗普總統任期結束前援引憲法第25條修正案剝奪他的權力。

但是民主黨人仍然窮追猛打。美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）1月7日發表聯合聲明，向彭斯施壓，要求彭斯援引美國憲法第25修正案罷免現任總統特朗普。

佩洛西1月7日還召開了記者會。她在記者會上說：「如果副總統和內閣不採取行動，國會可能準備推進彈劾。這正是我的核心團隊及美國民眾壓倒性的觀點。」佩洛西將特朗普形容為「一個非常危險的人，不應該繼續執政」，她認為「這是緊急的，是級別最高的緊急狀況」。

當被問及什麼情況下眾議院會啟動彈劾投票時，佩洛西表示，彭斯在特朗普內閣成員協助下援引第25修正案罷免特朗普，這是讓特朗普下台的最快方式。佩洛西堅決認為，哪怕任期即將結束，特朗普也不應被放過。

「雖然（特朗普任期）僅剩13天，但這其中任何一天都可能演變成美國的恐怖show。」佩洛西說，她的團隊成員非常支持彈劾特朗普，「我的手機裏充滿了『彈劾、彈劾、彈劾』的呼聲。」