金正恩白色軍裝照片首次公開　韓媒解讀朝鮮背後動機

朝鮮勞動黨第八次全國代表大會1月5日舉行。朝鮮中央電視台1月6日公開國務委員長金正恩的一幅新照片。韓國媒體News 1報道，朝鮮掛起金正恩的大型照片是想神化他的地位。

朝鮮中央電視台公開一幅掛於平壤4.25文化會館的金正恩照片。照片裏的金正恩身穿白色軍裝，面前的桌子上擺放了被模糊處理的突擊步槍和望遠鏡。旁邊是金正恩的肖像照片，以及一幅金正恩身穿米色大衣、騎在白馬的照片。唯獨身穿白色軍裝的照片未曾公開。

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News 1報道認為，朝鮮此舉意在神化金正恩的地位。朝鮮2020年10月宣布將召開第八次全國代表大會以來，就有神化金正恩的趨勢。例如2020年10月，朝鮮發行了一部以金正恩的業績為素材的長篇小說，並介紹稱「元首真實創造的歷史功績使人深受感動」。

韓國國家安全戰略研究所高級研究員金仁泰（音譯）認為，金正恩將工作重點放於神化領導人形象，不斷提高偶像崇拜的程度，這次的照片便是其中一環。

法新社1月7日報道指出，這是金正恩自執政以來首次公開身穿軍隊制服的照片。金正恩此前宣布要加強朝鮮的防禦能力，預計金正恩將繼續監督朝鮮的導彈及核武器研發。

News 1報道，朝鮮中央電視台還公開陳列於朝鮮國際友誼展覽館的金正恩半身銅像。這座銅像是習近平2019年訪朝時贈送給金正恩。朝鮮中央電視台稱，這座半身銅像是習近平委託中國最著名的雕塑家製作的。