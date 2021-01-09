WhatsApp「要求」用戶同意與Facebook共享個人資料挨轟

由Facebook持有的即時通訊應用程式WhatsApp在1月6日向用戶發出「最後通牒」，要求他們同意將帳戶包括電話號碼及所在位置等個人資料與Facebook共享，否則2月8日之後不能用WhatsApp。

新條款項下，Facebook亦保留與名下公司分享用戶數據的權利。

WhatsApp本來以提供先進對點加密（end-to-end encryption）通訊服務為賣點，如今要求用戶同意有關改動，惹來網民批評。

WhatsApp在應用程式內發出訊息，「要求」用戶同意新私隱政策，否則2月8日之後不能使用。（手機畫面截圖）

美國商業媒體Business Insider在7日報道，有用戶發起關閉帳戶並「轉台」的行動，如轉用Telegram及Signal等應用程式。

WhatsApp曾在2016年給予用戶一次的機會，以拒絕與Facebook共享個人帳戶數據，如今它在已更新的私隱政策做出改變。

用家2起將不再有權選擇，而部分WhatsApp收集的數據包括用戶的電話號碼、通訊錄內其他人的電話號碼、用戶帳戶名稱、用戶帳戶照片、用戶對上一次在線時的狀況訊息（status message），以及從程式日誌收集的診斷數據都有可能被其他單位取得。

被指與Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）不咬弦的電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交網站呼籲人們轉用加密通訊程式Signal。