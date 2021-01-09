波音737-500｜印尼三佛齊空難　CEO稱事前客機狀況良好

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一部載有62人的波音737-500客機下午失聯，該國交通部數小後證實客機已墜毀。涉事客機型號為波音737-500。波音737自1967年首飛以來，不時因涉空難登上報章頭條，包括較為近期的，如2008年及2013年的空難。

航空公司首席行政總裁Jefferson Irwin Jauwena稱，客機出事前狀況良好。他亦指出航班因為大雨，延遲起飛30分鐘。

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在三佛齊空難發生之前，波音737發生過一些令人俄羅斯國際航空公司（Aeroflot Flight）子公司營運的821號班機2008年9月14日深夜從莫斯科飛往城市彼爾姆（Perm），但在彼爾姆郊區墜毀，導致機上88人全部死亡。這班機的型號正是波音737-500。

波音737-500在2013年亦曾出事。韃靼斯坦航空公司（Tatarstan Airlines）的波音737-500客機11月17日在從莫斯科飛往喀山（Kazan）時，於喀山的跑道上墜毀，機上50人全部罹難。

印尼獅子航空客機2018年10月29日墜落爪哇海，當局連日來打撈起大批殘骸。（美聯社）

被稱為737「經典型」機型之一的737-500，是全球最暢銷的波音737家族的其中一員。波音737自1968年投入服務以來，已經過多次革新。

737-500是波音的第二代客機，而最新的737MAX則是第四代。路透社1月9日報道引述專家指出，為了推出更新款的慳油型客機，如三佛齊航空公司租用的波音737-500客機正被逐步淘汰。