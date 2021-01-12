王毅訪問緬甸會晤溫敏和昂山素姬　承諾提供新冠疫苗

中國國務委員兼外交部長王毅展開一連五日的東南亞訪問行程。王毅1月11日抵達緬甸首都內比都（Naypyitaw），先後與總統溫敏和國務資政兼外交部長昂山素姬會面，討論與緬甸更加緊密合作，並承諾提供新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

王毅表示，很高興成為緬甸舉行全國大選後應邀訪緬的第一位外國外長，體現了雙方對中緬關係的高度重視。

王毅說，中方將向緬方提供一批抗疫物資和疫苗援助，也願探討後續疫苗合作事宜。他提到，中緬經濟走廊既是共建「一帶一路」的旗艦項目，也是兩國命運共同體建設的具體實踐。中方願同緬方簽署落實中緬經貿合作發展五年規劃，加快走廊西、北、東三端建設，推動皎漂深水港、邊境經濟合作區、仰光新城項目早日落地，助力緬的發展振興，惠及緬普通民眾。

王毅表示，緬方今年將擔任中國—東盟關係協調國和瀾湄合作共同主席國。中方願與緬方共同規劃疫情防控常態化形勢下推進瀾湄合作的新思路，以中國—東盟建立對話關係30周年為契機，共同推動中國—東盟關係邁上新台階。

新華社引述溫敏表示，感謝中方為緬國內民族和解進程提供的支持和幫助，並在國際場合為緬方仗義執言。緬方堅定奉行一個中國原則，將繼續支持中方在涉台、涉藏、涉疆問題上的立場。緬方願為推進中國—東盟關係和瀾湄合作發揮積極作用。

至於昂山素季則表示，緬方高度重視對華關係，希在緬甸新政府啟動後推動兩國關係進一步發展。她指，緬方重視緬中經濟走廊建設，願同中方及時協調，共同推進有關項目。緬方感謝中方提供疫苗援助，希進一步擴大緬產品對華出口。雙方還可加強勞務合作，促進兩國邊境地區穩定與發展。緬方願為推動東盟—中國關係進一步發展發揮積極作用。

緬甸廣播電視台報道，王毅和緬甸官員討論邊境安全、區域合作以及中國於促成緬甸和平和遣返羅興亞難民的角色。報道指，王毅承諾供應30萬劑中國製的新冠疫苗。