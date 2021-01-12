FBI警吿拜登就職前　有團體擬號召全美武裝抗議

美國聯邦調查局（FBI）收到消息稱，在美國候任總統拜登（Joe Biden）1月20日就職典禮前的幾天，美國所有50個州的議會大廈和華盛頓特區的國會大廈正計劃發生「武裝抗議」（armed protests）。

FBI稱，正在追蹤有關「傷害候任總統拜登的各種威脅」的報吿。圖為2021年1月6日，拜登在特拉華州威爾明頓的皇后劇院講話，對國會大廈暴亂表示譴責。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，FBI內部公吿稱，消息顯示，「武裝抗議計劃從1月16日至最少1月20日，在所有50個州的議會大廈舉行，1月17日至1月20日在美國國會大廈舉行。」

公報還稱，如果在1月20日拜登就職日之前，美國總統特朗普（Donald Trump）被援引美國憲法第25修正案（25th Amendment）而遭罷免，就存在「起義」（uprising）的威脅。

美國FBI在1月8日收到消息說，有團體稱，如果特朗普在拜登就職日前被罷免，號召其他人加入到「衝擊」州、地方和聯邦政府的法院和行政大樓的隊伍中。

公吿稱在追蹤有關「在總統就職典禮前，傷害候任總統拜登的各種威脅」的報吿。亦有情報顯示拜登、候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）及民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）或成為襲擊目標。

根據白宮官網發布聲明指，特朗普11日批准首都華盛頓哥倫比亞特區從即日起進入緊急狀態，將持續至拜登就職典禮後的1月24日。

1月11日，美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）在寫給國土安全部的一封信中，宣布將辭去國土安全部代理部長一職。

沃爾夫在信中稱，「我對採取這一步驟感到很難過，因為我打算為國土安全部服務到本屆政府結束」。

沃爾夫說，聯邦緊急事務管理局局長蓋納（Pete Gaynor）將擔任國土安全部代理部長。

沃爾夫是最近幾天辭職的內閣部長之一，目前還不清楚他的辭職是否與1月6日的美國國會暴亂有直接關係。

在美國國會暴亂發生後，美國交通部長趙小蘭與教育部長德沃斯（Betsy DeVos）於1月7日先後宣布辭職。