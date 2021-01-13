美國國會暴亂｜紐約一涉案男子被捕　華郵：FBI事前曾發警告

美國國會1月6日遭受衝擊事件，聯邦調查局（FBI）發言人12日證實，其特工已拘捕紐約市一名涉案男子。

這名男子名為莫斯托夫斯基（Aaron Mostofsky），當天有份闖入國會大廈。當地網絡媒體戈塔米斯特（Gothamist）1月7日報道，他是布魯克林最高法院法官什洛莫（Shlomo Mostofsky）的兒子。

什洛莫是當地著名的現代東正教人物，2020年1月在民主黨的支持下獲選金斯縣（Kings County）最高法院法官。

美國國會1月6日遭到衝擊，莫斯托夫斯基（Aaron Mostofsky）被拍到身處國會大廈內。（Reuters）

另外，共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）12日於Twitter表示，聯邦執法部門發放一名男疑犯的照片，指對方可能與一名國會警員被殺有關。卡西迪呼籲民眾向FBI提供該名疑犯的資料。

Twitter同日在一篇網誌中表示，由於國會暴動事件，已封鎖超過7萬個散播「匿名者Q」（QAnon）陰謀論的帳號。「匿名者Q」是網上一個極右翼陰謀論組織。

對於國會遭受衝擊事件，《華盛頓郵報》12日取得一份文件，指維珍尼亞州（Virginia）的FBI辦公室曾在事件前一天發出內部警告，指有網上論壇討論「發動暴力，到華盛頓準備開戰」等，更提及「需要找到總統，否則無法實現目標」。

不過特朗普則強調不希望見到暴力，強調自己的言論非常適當。