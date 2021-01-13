兩日本人被中國控間諜罪上訴遭駁回　官房長官促讓二人回國

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日中青年交流協會理事長鈴木英司和一名札幌市男性於中國被控間諜罪等罪名。日本官房長官加藤勝信1月13日表示，兩名日本人的上訴被駁回，刑期因此已經確定。加藤指，已經向中方要求讓兩人早日回國，確保司法程序透明。

加藤透露稱，中方以危害國家安全為由，判處一名70多歲男性有期徒刑12年並沒收個人財產20萬元，判處另一名60多歲男性有期徒刑6年並沒收個人財產5萬元，上訴於11月9日被駁回。由於中國實行二審制，意味判決已經確定。

共同社報道，鈴木於2016年為磋商舉辦研討會事宜到訪北京時被捕。他曾多次訪華，參加植樹活動，還受到過中方表彰，與中共中央對外聯絡部也有交流。至於札幌市男子則於2015年被捕。有消息稱該名男子曾就職於航空公司，作為顧問往來於日中之間。

圖為2021年1月7日，日本首相菅義偉於東京的官邸出席記者會。（Getty Images）

中國於2014年以後制定《反間諜法》和《國家安全法》。共同社指，根據迄今掌握的情況，自2015年起，中國以涉嫌間諜行為等為理由拘捕15名日本人。連同上述二人，至少9人被起訴，被判處3至15年有期徒刑定。目前有1人完成服刑，去年回到日本。

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