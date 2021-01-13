新冠肺炎︱日本擴大至11地區宣布緊急狀態　禁止包括商務旅客入境

日本公布1月13日新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診人數逾3000人，累計確診人數超過30萬。政府亦決定擴大增加7個地區進入緊急狀態，意味連同首都圈在內，共有11都府縣進入緊急狀態。

圖為1月8日在東京池袋，日本的新冠肺炎感染患者數目不斷上升，東京及多地宣布進入緊急狀態。（Getty）

日本放送協會（NHK）報道，其中東京新增確診人數1433人。日本政府決定擴大防疫重點地區，包括大阪、京都、兵庫、福岡、愛者、岐阜及栃木7個府縣，連同東京、埼玉、神奈川及千葉共11都府縣，宣布進入緊急狀態。

緊急狀態預料將持續至2月7日。

禁止包括商務旅客入境

報道亦指出政府決定將停止包括商務旅客的所有外國人入境。較早前日本宣布停止所有外國旅客入境，但豁免中韓等11國與地區的商務旅客。受疫情擴大影響，政府決定收緊措施，除個別特殊情況外一律禁止入境。

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另外，共同社報道指各地醫院開始出現飽和情況，部分已確診病人因床位不足無法住院。在東京，2020年12月正在等待住院或醫療設施的確診病人約為1000人，但目前已大增至7031人。

延遲住院亦出現病人猝死事件，在過往兩星期東京和神奈川縣已相繼發生有患病老人在家中死亡意外。有醫護人員擔憂情況持續會令情況進一步惡化，類似事件將會繼續發生。