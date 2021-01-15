拜登公布1.9萬億美元經濟紓困方案　派錢1400美元

美國候任總統拜登（Joe Biden）1月14日公布高達1.9萬億美元的經濟紓困方案，撥款應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，加速疫苗分發，並向面對經濟困難的人提供財政援助。

拜登形容，國家面臨深陷人類苦難的危機，沒有時間可以浪費，「我們要行動，我們現在就要行動」。他表示，如果政府勇敢投資，關注美國工人和家庭，就能夠加強經濟，減少不平等，將國家長遠財政置於最可持續的軌道。

圖為2021年1月14日，美國候任總統拜登和候任副總統賀錦麗於特拉華州公布經濟紓困方案。（美聯社）

拜登提出的「美國救濟計劃」（American Rescue Plan）開價1.9億美元。其中4,150億美元用作應對疫情和接種疫苗，約1萬億美元直接援助家庭，約4,400億美元將撥給受疫情打擊尤其嚴重的小企業和社區。

新政府計劃再向大部份美國人派錢1,400美元。連同國會上一次通過經濟紓困法案的600美元援助，合資格人士將得到合共2,000美元。額外失業救濟金將從每周300美元增加至每周400美元，措施延長至9月。

拜登還提出調高最低工資至每小時15美元，擴大勞動者有薪假期，並增加有兒童家庭的稅收抵免。