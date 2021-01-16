拜登國安會新設中國事務高級主任　希拉里前顧問出任

美國候任總統拜登（Joe Biden）委任國務院和白宮前官員羅森伯格（Laura Rosenberger）擔任中國事務高級主任。羅森伯格曾是民主黨前總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的外交政策顧問。

圖為2018年8月1日，德國馬歇爾基金會的羅森伯格於華盛頓出席參議院情報委員會的聽證會。（Getty Images）

羅森伯格是美國智庫德國馬歇爾基金會的高級研究員。她1月14日說：「很榮幸能加入拜登的國家安全委員會，擔任中國事務高級主任。任務艱鉅，很榮幸能夠再次與一個極好的團隊一起為美國人民服務。」

Honored to be joining ⁦@JoeBiden⁩』s National Security Council as Senior Director for China. Humbled by the enormity of the task and privileged to once again serve the American people alongside an incredible team. https://t.co/Yw7MIpXPOz — Laura Rosenberger (@rosenbergerlm) January 15, 2021

拜登過渡團隊的發言人說，羅森伯格將向坎貝爾（Kurt Campbell）匯報工作。坎貝爾是前總統奧巴馬（Barack Obama）時代的官員，1月13日被拜登任命為白宮國家安全委員會，出任印太政策的高級協調員。

羅森伯格曾於奧巴馬政府擔任中國和韓國國家安全委員會主任，還曾於國務院和國家安全委員會擔任過多個其他職務，包括時任美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）的幕僚長。