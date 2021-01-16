德國大選前哨戰　基民黨將選出「默克爾接班人」

德國執政的基督教民主黨（CDU）1月16日在黨代表大會選舉新主席，勝出者有機會在秋天大選角逐總理寶座，成為總理默克爾（Angela Merkel）的接班人。

默克爾（Angela Merkel）2000年起擔任基民盟主席，此後領導政黨贏得4次大選，並在2018年卸任，黨主席由她心儀的卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任。

卡倫鮑爾在黨內的權威備受質疑，2020年2月放棄黨魁一職，默克爾接班人問題又再度浮上檯面。

圖為德國總理默克爾2020年12月9日來到聯邦議會出席2021的預算辯論會，期間就該國疫情發表演說。（AP）

基民盟黨代表大會受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，會改在網上舉行，1001位黨代表透過電腦投票。

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黨內共有3人角逐黨主席。首先是全國人口最多的北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）總理拉舍特（Armin Laschet）。他擅長整合立場不同的人，擁有豐富的執政經驗，代表自由派路線。

其次是黨內保守派支持的默茨（Friedrich Merz），2年前在黨主席選舉以些微票數敗給卡倫鮑爾。

最後是國會外交委員會主席勒特根（Norbert Röttgen），他不像前兩人有黨內人士力挺，但改革色彩特別受到年輕和女性黨員的歡迎。