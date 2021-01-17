尼泊爾攀山隊登上全球第二高峰　成首批冬季登頂人類

尼泊爾一隊攀山隊在1月16日登上世界第二高峰K2峰，成為首批在冬季登頂的人類。

該批為數10人的攀山隊在當地時間16日下午5時成功登峰，其中一名成員普爾賈（Nirmal Purja）在Facebook分享這個歷史時刻，稱他們在距離頂峰10米時，組成團隊並齊唱尼泊爾國歌一同登頂。他形容為人類創下歷史感到光榮，指這是合作、團結和認為可以超越極限的積極心態之證明。

THE IMPOSSIBLE IS MADE POSSIBLE ! #K2winter - History made for mankind, History made for Nepal !🇳🇵🙏🏼🙌🏼 At 17:00 hrs... Posted by Nirmal Purja on Saturday, 16 January 2021

K2峰的高度為8,611米，比全球最高的珠穆朗瑪峰低200米，不過前者因地勢險要及強風等自然因素，被美國著名物理學家兼攀山愛好者貝爾（George Bell）形容為「想殺死人的狂野山峰」。

該峰在1954年由意大利人孔帕尼奧尼（Achille Compagnoni）首度登頂後，多年來都吸引不少人冒險征服，可惜不時傳出發生致命意外的消息，包括一名西班牙攀山好手明戈特（Sergio Mingote）日前下山時，失足跌落冰隙身亡，終年49歲。