新冠肺炎｜葡萄牙新增確診人數破紀錄　財長亦染疫正接受隔離

葡萄牙新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）漸趨嚴重，當局憂慮醫療系統會面臨極限。葡萄牙財長莱昂（Joao Leao）1月16日亦公布確診染疫，目前未出現病徵需隔離在家工作。

圖為1月6日，葡萄牙財長莱昂（Joao Leao）正在接受一個訪問。莱昂1月16日確診感染新冠肺炎。（Reuters）

截至1月16日，葡萄牙單日新增破紀錄的10,947人感染新冠肺炎，確診人數超過53.9萬；另再多166人死亡，累計8,709人因肺炎去世。

確診人數大增令當地醫療設施負荷增加，葡萄牙是歐洲能提供深切治療病床位最少的國家，外界擔憂疫情攀升會對當地醫療系統帶來沉重壓力，面臨極限。據當地媒體觀察家（Observador）報道，首都里斯本3間最大醫院僅餘3個深切治療病床提供。

葡萄牙通訊社（LUSA）引述當地消防工會指出，前往急救的醫護人員亦出現短缺，有病人在救護車送院期間死亡。

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另外，葡萄牙財長莱昂亦16日確診感染新冠肺炎。報道指他目前未有出現病徵，現正留家隔離繼續工作。但有指他前一日才在里斯本與歐盟官員，包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，未知會否出現散播感染。