拜登班底｜美媒：傳拜登擬提名根斯勒領導美國證監

美媒1月18日稱美國候任總統拜登（Joe Biden）將任命2位資深監管人員領導2個關鍵的華爾街監管機構。有分析認為拜登政府或會將逆轉特朗普（Donald Trump）過去4年的政策，加強監管金融業。兩人的提名，亦被視為民主黨進步派的勝利。

包括彭博社、美國政治新聞網站Politico及美國有線新聞網絡（CNN）引述知道拜登決定的消息人士稱，他將提名曾任美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）主席根斯勒（Gary Gensler）領導美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，SEC），聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）成員喬普拉（Rohit Chopra）會被提名出任消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）局長。

圖為2012年5月22日美國商品期貨交易委員會主席根斯勒在美國參議院作證。（Getty）

喬普拉與根斯勒一樣，都是民主黨籍的馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）的盟友。

根斯勒曾是高盛集團合夥人，後來成為華府中一把提倡嚴厲規管大型銀行的、兇猛的聲音。他在奧巴馬（Barack Obama）任內擔任美國商品期貨交易委員會主席，在2008年應對金融海嘯時，讓CTFC成為《多德—弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）一分部。