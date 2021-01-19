拜登就任｜特朗普即將完成任期　Trump Baby氣球成倫敦博物館展品

美國總統特朗普（Donald Trump）即將離任，意味着象徵反特朗普示威的「特朗普BB」（Trump Baby）要「退休」。英國倫敦博物館1月18日表示，他們已收購「特朗普BB」。

倫敦博物館長阿門特（Sharon Ament）當天在一份聲明中稱：「通過收藏（特朗普）BB氣球，我們可以標記那天在城市上空（泛起）浪潮的感覺，並捕捉特殊的反抗時刻。」

「特朗普BB」是個6米高、特朗普造型的巨型氣球。示威者用同樣滿頭金髮的它來諷刺特朗普是一個持手機尖叫，並穿着尿布的嬰兒。

▼「特朗普BB」在Twitter宣布「退休」▼

As the Big Baby gets ready to retire and leave the White House, we @babytrumptour will be retiring our babies across the country. Who knows what might happen to the inflated windbag. https://t.co/GzWi98fZLy — Baby Trump Tour (@babytrumptour) November 10, 2020

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特朗普2018年7月13日首次訪問英國。倫敦市中心當天有數千名示威者集會，反對特朗普來訪，「特朗普BB」當時在國會大樓（Houses of Parliament）附近的半空中飄揚。

「特朗普BB」的原創者發聲明稱：「我們希望（把特朗普）BB（放）在博物館中，那位置將提醒（大家）倫敦什麼時候反對特朗普，但（也）將促使那些看到它的人研究如何繼續對抗仇恨政治。」