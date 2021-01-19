新冠肺炎｜印度研究：素食者和O型血人染疫機率較低

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-19 16:31

印度科學與工業研究委員會1月16日於醫學論文檔案網（medRxiv）刊出研究報告，指素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，或意味他們感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的機會率較低。研究未經同行專家評審。

科學與工業研究委員會基因組與整合生物學研究所以自願形式，向委員會旗下於全印度近40個研究機構的10,427名工作人員和家人抽血，調查他們體內是否存在新型冠狀病毒抗體。結果發現有1,058人（佔10.14%）具有抗體，代表他們曾感染新冠肺炎。

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這項調查還讓參加者填寫血型、職業、吸煙和是否酗酒、飲食偏好、病史和使用交通方式等資料。研究團隊把資料用於評估可能的危險因素。

調查發現，使用私人交通工具、從事低風險職業、吸煙者和素食者的血清抗體陽性率比較低，代表他們感染新冠肺炎的機會率較低。調查還發現，血型是O型的人感染新冠肺炎的機會較低，其次是A型血的人；血型是B和AB型的人感染的機會較高。

研究其中一位作者基因組與整合生物學研究所資深科學家森古普塔（Shantanu Sengupta）說，這是首次於印度進行這樣的研究。